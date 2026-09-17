Navigatie overslaan
Ontdek

Opslag van grond en baggerspecie gemeld in Hoeven

Op de Oude Dijk in Hoeven is een melding gedaan voor het opslaan van herbruikbare grond en baggerspecie. Het gaat om grond die zonder bewerking gebruikt kan worden. De melding is afgehandeld op 15 september.

Gevonden voor jou

De melding betreft het opslaan van herbruikbare grond of baggerspecie op een landbodem. Grond en baggerspecie zijn materialen die bijvoorbeeld gebruikt worden om terreinen op te hogen of aan te leggen.

De locatie waar dit plaatsvindt is de Oude Dijk in Hoeven. Voor deze melding is het zaaknummer Z2026-00022686 geregistreerd. Tegen de melding kan geen bezwaar worden gemaakt.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Halderberge

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.