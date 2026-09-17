Opslag van grond en baggerspecie gemeld in Hoeven

Op de Oude Dijk in Hoeven is een melding gedaan voor het opslaan van herbruikbare grond en baggerspecie. Het gaat om grond die zonder bewerking gebruikt kan worden. De melding is afgehandeld op 15 september.

Gevonden voor jou

De melding betreft het opslaan van herbruikbare grond of baggerspecie op een landbodem. Grond en baggerspecie zijn materialen die bijvoorbeeld gebruikt worden om terreinen op te hogen of aan te leggen.

De locatie waar dit plaatsvindt is de Oude Dijk in Hoeven. Voor deze melding is het zaaknummer Z2026-00022686 geregistreerd. Tegen de melding kan geen bezwaar worden gemaakt.