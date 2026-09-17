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Asbestverwijdering bij woning aan Orionstraat in Asten
De gemeente Asten heeft een melding geaccepteerd voor het verwijderen van asbest uit een woning en bijgebouwen aan de Orionstraat.
Het gaat om een sloopmelding die op 14 september is ingediend en een dag later is geaccepteerd. De melding betreft de verwijdering van asbest uit een woning en bijgebouwen aan de Orionstraat 25 in Asten.
Het accepteren van een sloopmelding is geen officieel besluit volgens de wet. Dit betekent dat er geen formele mogelijkheden zijn om bezwaar te maken of stukken in te zien.
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