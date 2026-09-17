Politie krijgt gereserveerde parkeerplaatsen in Asten

Het politiebureau in Asten krijgt speciale parkeerplaatsen voor personeel. De gemeente heeft besloten deze plekken aan de Planker toe te wijzen om een snelle inzet van agenten te garanderen.

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De parkeerplaatsen liggen vlakbij het politiebureau aan de Planker en zijn bedoeld om het werk van de politie efficiënter te maken. Het gaat om openbare parkeerplaatsen die nu exclusief beschikbaar worden gesteld voor politiepersoneel tijdens hun dienst.

De gemeente Asten geeft aan dat dit nodig is om de politietaak goed te kunnen uitvoeren en het verkeer in de omgeving soepel te laten verlopen. Bij het besluit is overleg geweest met de korpschef van Politie Oost-Brabant.

De parkeerplaatsen worden gemarkeerd met een verkeersbord dat aangeeft dat ze uitsluitend bestemd zijn voor politiepersoneel.