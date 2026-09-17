Nieuw kinderdagverblijf en BSO openen in Almkerk

EAFKA B.V. heeft toestemming gekregen om een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang te openen aan ’t Verlaat 1 in Almkerk.

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Het nieuwe kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang, genaamd HOPPAS Almkerk, bieden ruimte aan respectievelijk zestig en achtenzestig kinderen. De opvanglocatie is gevestigd aan ’t Verlaat 1 in Almkerk en gaat vanaf 18 oktober 2026 van start.

De voorzieningen zijn inmiddels opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. Het kinderdagverblijf staat geregistreerd onder nummer 131775170 en de buitenschoolse opvang onder nummer 107724200. Hiermee voldoet de locatie aan de eisen van de Wet Kinderopvang.