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Motorcross Waardhuizen: rectificatie verzenddatum vergunning

De evenementenvergunning voor de Motorcross in Waardhuizen is rectificatief aangepast. De juiste verzenddatum van het besluit is 16 september 2026, niet 10 september zoals eerder vermeld.

Gevonden voor jou

De Motorcross Waardhuizen vindt zaterdag 19 september 2026 plaats van acht uur ’s ochtends tot elf uur ’s avonds. Het evenement wordt georganiseerd door Motorcrossvereniging Almkerk op een weiland achter de Waardhuizenseweg 4.

De gemeente Altena heeft de vergunning voor dit evenement officieel op 16 september 2026 verzonden. Het eerdere bericht hierover bevatte een foutieve datum, die nu is rechtgezet.

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