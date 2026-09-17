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Gemeente Altena geeft toestemming voor vervanging bebouwing in Werkendam

De gemeente Altena heeft toestemming gegeven om bebouwing aan de Sleeuwijksedijk in Werkendam te vervangen.

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Het gaat om een pand aan Sleeuwijksedijk 21 b in Werkendam. De vergunning is verleend met een buitenplanse omgevingsplan activiteit. Dit betekent dat de geplande werkzaamheden afwijken van het bestemmingsplan, maar toch zijn goedgekeurd.

Een omgevingsvergunning is nodig voor bouw- en sloopactiviteiten, omdat deze invloed kunnen hebben op de omgeving. Met de vervanging van de bebouwing kan het uiterlijk of gebruik van het gebied veranderen.

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