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Gemeente Altena geeft toestemming voor vervanging bebouwing in Werkendam
De gemeente Altena heeft toestemming gegeven om bebouwing aan de Sleeuwijksedijk in Werkendam te vervangen.
Het gaat om een pand aan Sleeuwijksedijk 21 b in Werkendam. De vergunning is verleend met een buitenplanse omgevingsplan activiteit. Dit betekent dat de geplande werkzaamheden afwijken van het bestemmingsplan, maar toch zijn goedgekeurd.
Een omgevingsvergunning is nodig voor bouw- en sloopactiviteiten, omdat deze invloed kunnen hebben op de omgeving. Met de vervanging van de bebouwing kan het uiterlijk of gebruik van het gebied veranderen.
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