Zundert stuurt prioriteitenlijst stroomnet in

Het college van B en W van Zundert heeft ingestemd met een lijst van 42 woningbouwprojecten die voorrang krijgen op het volle stroomnet. De lijst wordt in oktober ingediend bij netbeheerder Enexis.

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De prioriteitenlijst is samengesteld met input van projectontwikkelaars en bevat initiatieven die zich in verschillende fases bevinden. Sommige plannen zijn al verder uitgewerkt, terwijl andere nog door de gebruikelijke procedures en onderzoeken heen moeten. Omwonenden en belanghebbenden zijn daarom nog niet altijd geïnformeerd.

De gemeente Zundert wil met deze lijst ruimte reserveren voor toekomstige bouwprojecten op het stroomnet, dat sinds deze zomer vol is. Enexis gebruikt de ingediende lijsten van gemeenten om te bepalen welke projecten voorrang krijgen.

Besluit in oktober

In oktober dient de gemeente Zundert de lijst in bij Enexis. Daarna beslist de netbeheerder welke projecten een aansluiting op het stroomnet krijgen. Opname op de lijst betekent overigens niet dat alle plannen definitief doorgaan. Sommige initiatieven moeten nog participatietrajecten doorlopen.

De prioriteitenlijst met toekomstige bouwplannen staat gepubliceerd op de website van de gemeente Zundert.