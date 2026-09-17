Gemeente Zundert stelt prioriteitenlijst op voor stroomnet

De gemeente Zundert heeft een lijst opgesteld met 42 nieuwbouwprojecten die voorrang krijgen bij het aanvragen van een stroomaansluiting. Deze lijst wordt in oktober ingediend bij netbeheerder Enexis.

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Door het volle stroomnet in Nederland heeft netbeheerder Enexis een wachtlijst ingesteld. Gemeenten mogen een prioriteitenlijst indienen voor woningbouwprojecten die volgens hen voorrang verdienen bij het verkrijgen van een stroomaansluiting.

De gemeente Zundert heeft 42 plannen opgenomen op haar lijst, in samenwerking met projectontwikkelaars. Niet alle projecten zijn al definitief. Sommige zijn nog in de beginfase en moeten nog door procedures, onderzoeken en participatietrajecten heen. Hierdoor zijn belanghebbenden, zoals omwonenden, in veel gevallen nog niet geïnformeerd.

Beslissing in oktober

De prioriteitenlijst van Zundert wordt in oktober ingediend bij Enexis. Daarna bepaalt de netbeheerder welke projecten daadwerkelijk ruimte krijgen op het stroomnet. Opname op de lijst garandeert dus nog geen aansluiting.

Meer informatie over de lijst en het stroomnet is te vinden op www.zundert.nl/stroomnet.