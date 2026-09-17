Geldrop-Mierlo neemt PlusTaken over van Waalre

Vanaf 1 januari 2027 verzorgt Geldrop-Mierlo de hulp aan gezinnen namens Waalre.

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De gemeente Geldrop-Mierlo gaat vanaf 1 januari 2027 gezinnen met complexe problemen ondersteunen namens de gemeente Waalre. Beide gemeenten hebben hiervoor een overeenkomst getekend. Voor de inwoners verandert er niets: de hulpverlening blijft van dezelfde kwaliteit en wordt ononderbroken voortgezet.

De huidige samenwerking tussen de gemeenten via het PlusTeam, dat sinds 2014 actief is, wordt beëindigd. Dit team voert op dit moment de zogenaamde PlusTaken uit, waaronder ondersteuning vanuit de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeenteraden van beide gemeenten besloten eerder de samenwerking te stoppen, maar wel op een andere manier door te gaan. Dit resulteert nu in de nieuwe dienstverleningsovereenkomst.

Bekende gezichten blijven

De medewerkers van het PlusTeam zullen vanaf 1 januari 2027 in dienst treden bij de gemeente Geldrop-Mierlo. Het is de bedoeling dat gezinnen in zowel Geldrop-Mierlo als Waalre zoveel mogelijk door dezelfde professionals geholpen blijven worden. Dit moet ervoor zorgen dat de ondersteuning voor gezinnen vertrouwd blijft.

Met deze verandering willen de gemeenten de hulpverlening efficiënter organiseren, terwijl de kwaliteit van de dienstverlening behouden blijft. De overgang naar Geldrop-Mierlo moet soepel verlopen en geen gevolgen hebben voor de gezinnen die hulp krijgen.