Nieuwe burgemeester Reusel-De Mierden wordt 24 september bekend

Op donderdag 24 september maakt de gemeenteraad van Reusel-De Mierden bekend wie zij heeft aanbevolen als nieuwe burgemeester. De keuze volgt na gesprekken met kandidaten en een besloten raadsvergadering.

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In totaal hebben twaalf kandidaten gesolliciteerd voor de functie van burgemeester in Reusel-De Mierden. De vertrouwenscommissie van de gemeenteraad voerde gesprekken met verschillende kandidaten en bracht advies uit. Op basis hiervan besluit de gemeenteraad wie de eerste keuze is.

Na de besloten vergadering op 24 september wordt om 21.00 uur in een openbare raadsvergadering bekendgemaakt wie de raad als eerste heeft aanbevolen. Deze aanbeveling wordt vervolgens doorgestuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Screening en benoeming

De minister voert een screening uit van de aanbevolen kandidaat. Bij een positieve uitkomst wordt de kandidaat voorgedragen voor benoeming door de Koning. De nieuwe burgemeester wordt uiteindelijk voor een periode van zes jaar officieel benoemd.

De installatie van de nieuwe burgemeester gebeurt tijdens een bijzondere, feestelijke raadsvergadering. De gemeente hoopt met deze keuze een daadkrachtige en betrokken burgemeester aan te stellen die samen met de gemeenschap aan de toekomst bouwt.