Halderberge: Najaarsnota 2026 sluit met tekort van 839.923 euro

De gemeente Halderberge heeft een negatief saldo van 839.923 euro in de najaarsnota 2026. In december wordt dit financiële overzicht definitief bijgesteld. Vooral een tegenvallende algemene uitkering en hogere kosten voor WMO begeleiding drukken op de begroting.

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De najaarsnota 2026 van Halderberge laat een flink tekort zien. Het grootste deel van de financiële tegenvallers komt door een lagere algemene uitkering, die een min oplevert van ruim 506.000 euro. Daarnaast zorgt de stijging van kosten voor WMO begeleiding voor een nadeel van bijna 157.000 euro.

Ook de opbrengsten uit de onroerendezaakbelasting (OZB) en de toeristenbelasting vallen tegen. Dit zorgt voor respectievelijk een tekort van ruim 80.000 euro en 75.000 euro. Daartegenover staan enkele financiële meevallers, waaronder verhuuropbrengsten van twee kindcentra, die samen goed zijn voor ruim 64.000 euro.

Slotwijziging in december

In december wordt de slotwijziging uitgevoerd, waarbij de cijfers definitief worden bijgesteld. Dit is het laatste moment om het financiële beeld voor 2026 te corrigeren. Tegelijkertijd werkt de gemeente aan een sluitende begroting voor 2027, waarin ook het nieuwe Collegewerkprogramma wordt verwerkt.

De gemeenteraad behandelt de najaarsnota op donderdag 15 oktober. Het besluit over de Programmabegroting 2027 volgt op donderdag 12 november.