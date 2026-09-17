Heeze-Leende biedt gratis hulp bij vergroenen van erven

Eigenaren van erven in het buitengebied van Heeze-Leende kunnen via ErvenPlus gratis advies en plantgoed krijgen om hun erf te vergroenen. Het project richt zich op het verbeteren van de leefomgeving voor dieren en mensen.

Gevonden voor jou

Sinds 15 juli 2026 kunnen Brabanders meedoen aan ErvenPlus 5.0, een initiatief van Brabants Landschap en partners. Ook in Heeze-Leende wordt hulp geboden aan bewoners met een erf buiten de bebouwde kom. Het doel is om erven biodiverser te maken door bijvoorbeeld nestkasten, hoogstamfruitbomen of heggen te plaatsen.

Een adviseur komt bij deelnemers thuis om samen te bespreken welke aanpassingen geschikt zijn. Daarbij wordt rekening gehouden met de specifieke eigenschappen van het erf en de wensen van de eigenaar. Het benodigde plantgoed en materiaal wordt vervolgens gratis geleverd.

Voordelen voor mens en dier

Door een erf te vergroenen ontstaat er een betere leefomgeving voor dieren zoals huismussen, boerenzwaluwen en steenuilen. Ook egels en torenvalken profiteren van de maatregelen. Daarnaast biedt een groen erf een prettige plek om zelf te genieten van de natuur.

Het project benadrukt het belang van het behoud van erfbewonende soorten, die steeds verder achteruitgaan. Deelnemers dragen bij aan het vergroten van het leefgebied voor deze dieren.

Ook buiten het erf vergroenen

ErvenPlus 5.0 streeft ernaar om minimaal 500 erven biodiverser in te richten. Naast het erf wordt ook gekeken naar vergroening van omliggende gebieden, zoals akkerranden, oevers en gemengde hagen.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant, de Postcode Loterij en 27 gemeenten, waaronder Heeze-Leende.