Controles spookbewoning in Cranendonck en omgeving

In Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard zijn ruim 100 woningen gecontroleerd op spookbewoning. Bij meer dan 15 adressen bleek hiervan sprake en werden maatregelen getroffen. Ook werden andere misstanden, zoals illegale huisvesting, ontdekt. Minstens 10 adressen worden nog verder onderzocht.

Gevonden voor jou

De afgelopen weken hebben toezichthouders van de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard onderzoek gedaan naar spookbewoning. Bij deze controles bleek dat op meer dan 15 adressen sprake was van woningen die officieel leegstaan, maar toch bewoond worden. In dergelijke gevallen werden direct maatregelen genomen, zoals het doorgeven van een verhuisbericht.

Naast spookbewoning troffen de toezichthouders op enkele locaties ook andere misstanden aan. Zo werd illegale huisvesting van arbeidsmigranten vastgesteld. Minstens 10 adressen worden nog nader onderzocht, omdat daar mogelijk sprake is van fraude of andere overtredingen.

Wat is spookbewoning?

Spookbewoning betekent dat een woning in het systeem leegstaat, terwijl deze in werkelijkheid wordt gebruikt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij hennepkwekerijen of opslag van illegale producten. De controles maken deel uit van een project dat wordt ondersteund door de A2-samenwerking en het Regionaal Informatie en ExpertiseCentrum (RIEC) Oost Brabant. Door gegevens te analyseren, hebben de gemeenten de leegstand in beeld gebracht en verdachte adressen geïdentificeerd.

Signaal aan overtreders

De controles vonden onaangekondigd plaats om een duidelijk signaal af te geven dat spookbewoning niet wordt getolereerd. Gemeenten benadrukken dat fraude consequenties heeft, zoals boetes en inschrijvingen in de Basisregistratie Personen (BRP). Het is belangrijk dat de BRP klopt, omdat dit systeem gekoppeld is aan voorzieningen zoals gemeentebelastingen.

De gemeenten roepen inwoners en ondernemers op om alert te blijven en mogelijke misstanden te melden. Spookbewoning wordt vaak gezien als een aanjager van criminele activiteiten. Door samen te werken, willen de betrokken gemeenten illegale praktijken in woningen blijven aanpakken.