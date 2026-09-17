Gratis bijeenkomst in Leende over online veiligheid

Gemeente Heeze-Leende organiseert op donderdag 24 september een gratis bijeenkomst over online veiligheid. Samen met Digi Café worden senioren praktische tips gegeven om oplichters te herkennen en te vermijden.

Gevonden voor jou

De bijeenkomst vindt plaats in Leende en is speciaal gericht op senioren die steeds vaker het internet gebruiken voor bankzaken, contact met familie en online aankopen. Het doel is om hen te beschermen tegen de trucs van online oplichters.

Tijdens de bijeenkomst krijgen deelnemers inzicht in hoe oplichters te werk gaan en hoe ze alert kunnen blijven. Praktische tips helpen hen om veilig online te blijven en misbruik te voorkomen.

Gratis deelname

De gemeente Heeze-Leende en Digi Café willen met deze bijeenkomst bijdragen aan een veilige digitale omgeving voor senioren. Deelname is gratis en bedoeld om bewustwording te vergroten en praktische vaardigheden te verbeteren.

Voor meer informatie kun je terecht bij de gemeente Heeze-Leende.