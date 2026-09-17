Koopstromenonderzoek in Brabant van start

Deze week start het Koopstromenonderzoek Noord-Brabant 2026. Het onderzoek brengt het koopgedrag van inwoners en bezoekers in beeld en moet bijdragen aan de versterking van winkelgebieden.

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Alle gemeenten in Noord-Brabant nemen deel aan het onderzoek, dat deze week van start gaat. Ook inwoners van aangrenzende gebieden in Nederland en België worden gevraagd naar hun koopgedrag. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de bureaus Ipsos I&O en Movares.

Het Koopstromenonderzoek brengt in kaart waar mensen winkelen, boodschappen doen, horeca bezoeken en hoe zij verschillende winkelgebieden beoordelen. De resultaten moeten gemeenten en ondernemers helpen om binnensteden en dorpscentra aantrekkelijker te maken. Daarnaast biedt het onderzoek inzicht in ontwikkelingen sinds 2021, toen het laatste koopstromenonderzoek werd gehouden.

Inzicht in koopgedrag

Het onderzoek richt zich op het koopgedrag van inwoners en bezoekers en hoe zij winkel- en horecagebieden ervaren. In september en oktober ontvangen inwoners een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. De antwoorden worden vertrouwelijk verwerkt volgens de privacywetgeving en zijn niet herleidbaar naar personen of adressen.

Het onderzoek moet bijdragen aan een gevarieerd aanbod en aantrekkelijke winkelgebieden in Noord-Brabant. Gemeenten willen op basis van de resultaten gerichte keuzes maken om deze doelen te bereiken.