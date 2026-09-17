Bijeenkomst in Heeze: omgaan met schermgebruik bij jonge kinderen

In Heeze wordt donderdag 15 oktober een gratis bijeenkomst georganiseerd over schermgebruik bij kinderen van twee tot en met zes jaar.

Gevonden voor jou

Ouders en verzorgers kunnen tijdens de bijeenkomst praktische tips krijgen over het omgaan met schermtijd. Onderwerpen zoals het maken van afspraken, het omgaan met weerstand en het bieden van alternatieven komen aan bod. Ook is er ruimte om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen met andere ouders.

De bijeenkomst vindt plaats in 't Perron in Heeze en duurt van half tien tot elf uur. Het evenement maakt deel uit van de reeks “Hoe dan?” die georganiseerd wordt door Opgroeikracht. Tijdens deze bijeenkomsten staat telkens een ander thema rondom opvoeden en opgroeien centraal.

Gratis deelname

Deelname is gratis en bedoeld voor ouders en verzorgers van jonge kinderen. Het doel is om hen te ondersteunen in het vinden van een gezonde balans in schermgebruik binnen het gezin. Meer informatie is te vinden via de officiële website van de gemeente Heeze-Leende.