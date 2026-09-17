Raadsvergadering Heeze-Leende op 21 september

Op maandag 21 september vergadert de gemeenteraad van Heeze-Leende. De bijeenkomst begint om half acht ’s avonds in de raadzaal van het gemeentehuis.

Gevonden voor jou

Inwoners van Heeze-Leende kunnen de raadsvergadering op maandag 21 september bijwonen. De vergadering vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis en start om 19.30 uur. Belangstellenden zijn welkom om de bijeenkomst fysiek bij te wonen.

Voor wie niet in de gelegenheid is om naar het gemeentehuis te komen, biedt de gemeente een digitale optie. De vergadering kan live gevolgd worden via de website van Heeze-Leende. Daarnaast zijn eerdere vergaderingen via dezelfde site terug te kijken.

De agenda voor de raadsvergadering is te vinden op de gemeentelijke informatiepagina van Heeze-Leende. Hier staan alle onderwerpen die tijdens de vergadering besproken worden.