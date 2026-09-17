Koopstromenonderzoek gestart in Heeze-Leende

Het Koopstromenonderzoek Noord-Brabant 2026 is begonnen. Inwoners van Heeze-Leende kunnen hun mening geven over waar zij winkelen en hoe zij het aanbod in hun gemeente ervaren.

Gevonden voor jou

Het onderzoek richt zich op het koopgedrag en de tevredenheid van inwoners over winkels en horeca. Het doel is om inzicht te krijgen in waar mensen hun aankopen doen en hoe zij het aanbod in de regio waarderen.

Een groot deel van de huishoudens ontvangt in september en oktober een uitnodiging om mee te doen aan het onderzoek. Hiermee kunnen zij hun stem laten horen over het winkel- en horeca-aanbod in Heeze-Leende.

Enquête en verloting

Deelnemers kunnen een vragenlijst invullen. Onder de respondenten worden 100 cadeaukaarten van 25 euro verloot. Heb je geen uitnodiging ontvangen, maar wil je wel deelnemen? Dat kan via een speciale link.

Meer informatie over het onderzoek en een uitlegvideo zijn te vinden op koopstromen.nl/zuid. Voor vragen kun je contact opnemen via de e-mail.