GRIP-wagen komt naar Heeze-Leende

De GRIP-wagen komt op 21 en 22 september naar Heeze, Leende en Sterksel. Je kunt daar kleine hoeveelheden grondstoffen zoals kapotte apparaten en lege batterijen inleveren. Vergeet niet je milieupas mee te nemen. Er geldt een nieuwe route.

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De GRIP-wagen is een mobiel inleverpunt voor kapotte spullen en kleine hoeveelheden grondstoffen. In plaats van naar de milieustraat te gaan, kun je bijvoorbeeld een oud koffiezetapparaat, lege batterijen of harde kunststoffen bij deze wagen inleveren. Er is een nieuwe route en het is belangrijk om je milieupas mee te nemen.

De GRIP-wagen komt op maandag 21 september en dinsdag 22 september naar verschillende locaties in Heeze, Leende en Sterksel. In Heeze kun je terecht bij de Jan Deckersstraat, Dominee Kremerstraat, Ten Borchwardlaan en Pastoor Spieringslaan. In Leende staat de wagen op dinsdagmiddag op het Torenplein. In Sterksel is de GRIP-wagen maandagmiddag te vinden aan de Beukenlaan.

Wat mag je inleveren?

Bij de GRIP-wagen kun je kleine hoeveelheden grondstoffen kwijt, zoals metalen, elektrische apparaten en harde kunststoffen. Je mag ook een extra tas met opblaasbare producten meenemen. Het afval moet passen in een grote boodschappentas. Grotere hoeveelheden kun je alleen bij de milieustraat inleveren.

Op 23 en 24 september komt de GRIP-wagen opnieuw naar Heeze-Leende. Een overzicht van alle tijden en locaties is te vinden op de pagina van de gemeente Heeze-Leende.