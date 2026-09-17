GGD Brabant-Zuidoost organiseert webinar over pesten

Op woensdag 30 september organiseert GGD Brabant-Zuidoost een gratis online ouderavond over pesten. Tijdens het webinar, dat bedoeld is voor ouders en verzorgers van kinderen van 9 tot en met 15 jaar, geeft expert Marloes van Tetering praktische tips.

Gevonden voor jou

De online bijeenkomst start om kwart voor acht ’s avonds en duurt tot negen uur. Marloes van Tetering, specialist op het gebied van sociale veiligheid bij kinderen, legt uit hoe pesten werkt en welke rollen kinderen kunnen aannemen in een groep.

Daarnaast geeft ze advies over het vergroten van sociale weerbaarheid bij kinderen. Ze benadrukt bijvoorbeeld het belang van lichaamstaal en hoe bewustwording hiervan kan helpen om sterker in een groep te staan. Tijdens de interactieve ouderavond kunnen deelnemers direct aan de slag met praktische tips.

Ondertiteling mogelijk

Een nieuw element in het webinar is de optie om ondertiteling te kiezen in een andere taal, zoals Engels. Dit maakt de bijeenkomst toegankelijker voor een breder publiek.

Het webinar is gratis en speciaal bedoeld voor ouders en verzorgers van kinderen tussen 9 en 15 jaar. Ook andere geïnteresseerden zijn welkom om deel te nemen aan de bijeenkomst, die volledig online wordt gehouden.