Klimaatexpeditie in Heeze toont duurzame oplossingen

In Heeze kun je op woensdag 7 oktober tijdens een klimaatexpeditie ontdekken hoe je zelf kunt bijdragen aan een duurzamere omgeving. De interactieve wandeling voert langs diverse duurzame initiatieven en start bij gymzaal De Weibossen.

Gevonden voor jou

De klimaatexpeditie in Heeze biedt een unieke kans om kennis te maken met praktische oplossingen voor een duurzamere leefomgeving. Tijdens een wandeling van één kilometer door De Nieuwe Hoeven ontdek je onder meer wat een wadi is, waarom sommige bermen minder vaak worden gemaaid en hoe je je tuin aantrekkelijker kunt maken voor dieren.

De tocht begint bij de circulaire gymzaal De Weibossen en gaat langs verschillende plekken waar medewerkers van de gemeente en andere betrokkenen uitleg geven. Onderweg komen diverse onderwerpen aan bod, zoals circulair bouwen, het gebruik van deelauto’s, bloemrijke bermen, biodiversiteit en bijenhotels.

Duurzaamheid in actie

Deelnemers krijgen niet alleen informatie, maar kunnen ook zelf meedoen, vragen stellen en ideeën delen. Andere thema’s die worden behandeld zijn het afkoppelen van regenwater, het Tiny Forest-project, zwerfafval en voedselverspilling. De wandeling biedt zo een breed overzicht van wat al mogelijk is op het gebied van duurzaamheid.

De inloop is vanaf 9.45 uur bij gymzaal De Weibossen aan De Laarstukken. Om 10.00 uur start de expeditie en rond 12.30 uur wordt afgesloten met een hapje en een drankje. Deelname is gratis, maar het is belangrijk om comfortabele schoenen te dragen en rekening te houden met het weer.

Praktische details

De klimaatexpeditie vindt plaats op woensdag 7 oktober 2026 in Heeze. De wandeling is ongeveer één kilometer lang en startlocatie is gymzaal De Weibossen. Na afloop worden je gegevens verwijderd volgens het privacybeleid.