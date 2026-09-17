Vertraging op A2 bij Leende door ongeluk met meerdere auto's

Door een ongeluk met meerdere auto's is de linkerrijstrook donderdagochtend dicht op de A2 bij Leende. De vertraging richting Eindhoven loopt rond tien uur op tot een half uur.

De schade aan de auto's is flink. Hoe het met de betrokken bestuurders gaat, is niet duidelijk.

Rijkswaterstaat laat weten dat er een tweede bergingsbedrijf onderweg is naar de plek van het ongeluk. Wanneer de linkerrijstrook kan worden vrijgegeven, is niet duidelijk.

Verkeer richting Eindhoven sluit rond tien uur bij Budel aan in de file en moet rekening houden met een half uur extra reistijd.