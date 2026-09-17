Tientallen boetes uitgeschreven en spookwagens ontdekt bij politieactie

Bij een grote politiecontrole in Eindhoven zijn woensdagavond 87 boetes uitgeschreven. Dat is een flinke vangst, want in totaal werden 140 voertuigen gecontroleerd. Daarnaast werden vijf 'spookvoertuigen' in beslag genomen.

De vijf zogeheten spookvoertuigen waren niet geldig geregistreerd, waardoor er geen belastingen worden betaald en boetes niet naar een eigenaar opgestuurd kunnen worden. Een van de in beslag genomen voertuigen was een werkbusje. De mannen die in de bus zaten, moesten de wagen uitladen en hun gereedschap op straat zetten. De bus werd vervolgens meegenomen door een bergingsbedrijf.

Rijden onder invloed

Daarnaast werden er 87 processen-verbaal uitgeschreven voor verschillende overtredingen. De politie stuitte onder andere zes keer op rijden onder invloed van drugs, telefoongebruik achter het stuur, te hard rijden, opgevoerde fatbikes en rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs. Ook vond de politie onder een bijrijdersstoel van een auto een cobra, zwaar illegaal vuurwerk.

Een aantal politiebureaus in Eindhoven deed mee met de controle onder ondersteuning van Team Verkeer. Er reden in de omgeving van de Berenkuil, de John F. Kennedylaan e de Eissenhowerlaan zo'n tien motoragenten rond om auto's, scooters, fietsers en fatbikes van de weg te halen.