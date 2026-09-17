Eeuwenoude tradities en feesten verbinden Deurne

Deurne kent een rijke geschiedenis van feesten en tradities. Van de kermis en het koningsschieten tot processies en carnaval, deze gebruiken brengen het dorp al eeuwenlang samen.

Gevonden voor jou

De kermis in Deurne en Vlierden is een van de oudste tradities in de regio. Het evenement werd al in 1533 genoemd en was oorspronkelijk gekoppeld aan kerkopeningen. Later groeide het uit tot een volksfeest waar families elkaar ontmoetten en nieuwe liefdes ontstonden. Het koningsschieten van de schuttersgilden is eveneens een traditie met diepe wortels. In Vlierden wordt dit al sinds 1594 georganiseerd.

Carnaval zoals het nu gevierd wordt, bestaat in Deurne pas sinds de jaren vijftig. Maar de traditie van Vastenavond gaat veel verder terug. Kinderen gingen verkleed langs de deuren, vaak met een zelfgemaakte muziektrommel, de rommelpot. Ze zongen liedjes in ruil voor snoep of geld, terwijl volwassenen genoten van uitgebreid eten en drinken voordat de vastentijd begon.

Religieuze tradities

Naast feestelijke gebruiken kent Deurne ook een rijke religieuze geschiedenis. Processies waren vroeger een belangrijk onderdeel van het dorpsleven, waarbij gelovigen samen door de straten trokken. Ook bedevaarten, bijvoorbeeld naar Ommel, waren populair. Voor kinderen was de Kindsheidoptocht een jaarlijks hoogtepunt.

Koningsdag wordt in Deurne groots gevierd, met onder andere een vrijmarkt, muziek en sportactiviteiten. Een bijzonder moment was Koninginnedag in 1986, toen koningin Beatrix het dorp bezocht en Deurne landelijk in de schijnwerpers stond.

Herdenken en nieuwe tradities

De Tweede Wereldoorlog liet diepe sporen na in Deurne, vooral in Liessel en Neerkant. Jaarlijks worden de slachtoffers herdacht tijdens de dodenherdenking en bij diverse oorlogsmonumenten. Tegelijkertijd ontstaan er ook nieuwe tradities, zoals de Walhalla Zomerfeesten en het KOZ-Festival, die een moderne draai geven aan de verbondenheid in het dorp.

De heemkundekring speelt een belangrijke rol bij het bewaren van deze rijke historie. Door verhalen, documenten en voorwerpen te verzamelen, zorgen zij ervoor dat de tradities van Deurne niet verloren gaan. Zo blijft het verleden een levendig en waardevol onderdeel van de gemeenschap.