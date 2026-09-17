Moerdijk strijdt tegen sigarettenpeuken in centrum Zevenbergen

De gemeente Moerdijk voert een campagne om zwerfafval van sigarettenpeuken in het centrum van Zevenbergen tegen te gaan. Samen met inwoners, ondernemers en IVN wil de gemeente voorkomen dat peuken op straat of in het water belanden.

Gevonden voor jou

In het centrum van Zevenbergen is deze zomer de campagne ‘Peuk op? Druk uit. Gooi in.’ van start gegaan. Rond de haven worden relatief veel sigarettenpeuken aangetroffen, wat de gemeente heeft aangezet om juist hier te beginnen met de aanpak.

Om het afvalprobleem aan te pakken, heeft de gemeente een extra afvalbak geplaatst bij de haven van Zevenbergen. Deze nieuwe voorziening moet inwoners en bezoekers stimuleren hun afval, waaronder sigarettenpeuken, op de juiste manier weg te gooien. Zo wil de gemeente bijdragen aan een schonere omgeving.

Samenwerking

Bij de campagne werkt de gemeente Moerdijk samen met IVN, ondernemers uit het centrum en klimaatburgemeesters. Ook betrokken inwoners helpen actief mee en denken mee over de uitvoering. De aanpak maakt deel uit van het bredere initiatief binnen de Schone Maasdelta.

De campagne wordt financieel gesteund door het Europese Treasure-project en de provincie Noord-Brabant. Op basis van de resultaten bij de haven van Zevenbergen bekijkt de gemeente of de actie ook in andere delen van Moerdijk kan worden uitgebreid.