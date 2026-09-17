Start sloop gemeentehuis Haaren

De sloop van het voormalig gemeentehuis in Haaren is begonnen. Het pand maakt plaats voor het project Den Domp/Mgr. Bekkersplein.

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De eerste werkzaamheden aan het oude gemeentehuis zijn gestart op dinsdag 15 september. Voorafgaand is het pand gecontroleerd op vleermuizen. Bij de uitvliegcontrole vorige week zijn geen vleermuizen aangetroffen, waarmee een belangrijke voorwaarde voor de sloop is vervuld.

Rondom het gebouw staan leibomen die niet in het nieuwe plan passen. Er is bezwaar ingediend tegen de kapvergunning. Dit bezwaar wordt op 6 oktober behandeld, waarna het college een besluit neemt. Tot die tijd blijven de bomen staan en vormt dit geen obstakel voor de sloop.

Voorbereidingen in volle gang

De komende weken wordt het gebouw van binnen gestript. De buitenmuren blijven voorlopig staan, maar in de week van 21 september wordt het monument op het terrein netjes ingepakt en tijdelijk opgeslagen. Zodra de binnenkant leeg is, worden de buitenmuren verwijderd.

Markt blijft bereikbaar

Vorige week is een test uitgevoerd met de markt op het Mgr. Bekkersplein. Daaruit bleek dat de markt tijdens de werkzaamheden gewoon op de vertrouwde locatie kan blijven plaatsvinden. Bezoekers blijven toegang houden tot het plein en de beschikbare ruimte is voldoende.

De gemeente houdt omwonenden en ondernemers op de hoogte van de voortgang via updates over het project Den Domp/Mgr. Bekkersplein.