Kindcentrum de Vliertuin officieel geopend

Kindcentrum de Vliertuin in de Beerzen is zaterdag officieel geopend. Het nieuwe gebouw op sportpark De Klep werd na een paar weken van ontdekken door kinderen, feestelijk gepresenteerd.

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In de Beerzen vond zaterdag een speciale gebeurtenis plaats: de officiële opening van kindcentrum de Vliertuin. Het gebouw, gelegen op sportpark De Klep, was de afgelopen weken al in gebruik genomen door de kinderen, die konden wennen en alles ontdekken.

Bij de opening mochten nu ook ouders, familieleden en andere belangstellenden een kijkje nemen. Het nieuwe kindcentrum biedt ruimte voor onderwijs, opvang en andere activiteiten voor kinderen. Het moderne gebouw is ontworpen om een plek te zijn waar leren en spelen hand in hand gaan.

Feestelijke sfeer

De opening werd gevierd in een feestelijke sfeer. Bezoekers konden het nieuwe gebouw bewonderen en genieten van de activiteiten die waren georganiseerd. Ook de kinderen zelf waren aanwezig om te laten zien hoe zij hun nieuwe omgeving ervaren.

De Vliertuin is een belangrijke toevoeging aan de voorzieningen in de Beerzen. Het kindcentrum is bedoeld om kinderen een plek te geven waar zij zich optimaal kunnen ontwikkelen, in een veilige en inspirerende omgeving.

De komende tijd zal het gebouw volledig in gebruik worden genomen en zal het een centrale rol spelen in de gemeenschap van de Beerzen.