Wadi's helpen Oirschot bij hevige regenbuien

De gemeente Oirschot gebruikt wadi's om wateroverlast te beperken. Deze groene plekken vangen regenwater tijdelijk op, waardoor het rustig in de bodem kan zakken. Zo wordt het riool ontlast en blijft regenwater langer beschikbaar voor de omgeving.

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Wadi's zijn lage plekken in het groen die speciaal zijn ontworpen om regenwater op te vangen. Bij een hevige regenbui stroomt water van straten en andere verharde oppervlakken naar deze wadi’s. Het water krijgt de tijd om in de bodem te trekken, waardoor het riool minder belast wordt.

Het opvangen van regenwater in wadi's heeft meerdere voordelen. Naast het verminderen van wateroverlast, blijft het water langer in de omgeving aanwezig. Dit helpt planten en bomen tijdens droge periodes. Anders dan een vijver staan wadi's het grootste deel van het jaar droog en zijn ze vooral groene plekken. Alleen bij flinke regenval kan er tijdelijk water in staan, dat daarna weer wegzakt.

Locaties in Oirschot

Oirschot heeft meerdere wadi’s verspreid over de gemeente. In het dorp zelf zijn ze te vinden op plekken zoals Baksakker, Dullofsakker en Het Kolkven. Ook in Spoordonk, Oostelbeers en Middelbeers zijn wadi's aangelegd, onder andere in de Meester Bakxstraat, Rozemarijn en Hilleborg.

De wadi’s dragen bij aan het klimaatbestendig maken van de dorpen en zorgen voor meer groen in de buurt. Muggen vormen normaal gesproken geen probleem bij wadi’s, omdat het water slechts tijdelijk aanwezig is en snel verdwijnt.

Met deze maatregelen bereidt Oirschot zich stap voor stap voor op de uitdagingen van het veranderende klimaat. De groene plekken helpen de dorpen slimmer om te gaan met regenwater en bieden tegelijk een aantrekkelijke omgeving.