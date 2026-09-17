Blauwe zone De Misse vanaf volgend jaar definitief

De gemeente Bernheze heeft besloten om de blauwe zone op parkeerterrein De Misse definitief in te voeren. Bezwaren tegen de maatregel zijn ongegrond verklaard. Vanaf begin volgend jaar starten de nieuwe parkeerregels. Dit moet zorgen voor een betere verdeling van parkeerplaatsen in het centrum van Heesch.

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Het besluit om de blauwe zone in te voeren is genomen door het college van Bernheze, dat de bezwaarschriften ontvankelijk maar ongegrond heeft verklaard. Hiermee blijft het verkeersbesluit in stand en kan de gemeente starten met de uitvoering. De blauwe zone maakt deel uit van een bredere aanpak om de parkeersituatie in het centrum van Heesch te verbeteren.

Uit onderzoek bleek dat parkeerterrein De Misse vaak vol stond, terwijl andere locaties in het centrum nog ruimte hadden. Dit zorgde voor problemen, vooral voor bezoekers van winkels, het gemeentehuis en activiteitenlocatie De Pas. De nieuwe maatregelen moeten ervoor zorgen dat parkeerplaatsen vaker beschikbaar komen voor kortdurend gebruik.

Wat verandert er?

Op De Misse wordt een blauwe zone ingesteld met een maximale parkeerduur van twee uur. Langdurig parkeren wordt verplaatst naar het terrein achter De Eijnderic, op ongeveer 200 meter van het centrum. Daarnaast krijgt parkeerterrein De Smidse een mix van blauwe zone en lang parkeren. Ook wordt de blauwe zone aan 't Dorp-Oost uitgebreid tot aan de rotonde bij 't Kruispunt.

Tijdens een eerdere proef met de blauwe zone daalde de parkeerdruk op De Misse aanzienlijk. Dit maakte meer plaatsen vrij voor bezoekers die kort parkeren. Voor werknemers in het centrum zijn langparkeerplaatsen achter De Eijnderic aangewezen.

Ruimte voor ouderen en activiteiten

De gemeente heeft bij de plannen rekening gehouden met ouderen en bezoekers van langere activiteiten in De Pas. Daarom blijft op De Smidse ruimte beschikbaar voor lang parkeren. Dit zorgt ervoor dat bezoekers dichtbij kunnen blijven parkeren.

Op langere termijn kan de betere verdeling van parkeerplaatsen bijdragen aan een aantrekkelijkere inrichting van de openbare ruimte in Heesch. De uitvoering van de maatregelen start begin volgend jaar. Inwoners en ondernemers worden hierover geïnformeerd via de communicatiekanalen van de gemeente.