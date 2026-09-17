Kikkertuin in Esch officieel geopend

De vernieuwde Kikkertuin in Esch is woensdag officieel geopend. Kinderen van de Willibrordusschool waren erbij, samen met ouders, opa’s en oma’s. De tuin biedt volop ruimte voor spelen, leren en genieten van de natuur. Hiermee is een langgekoesterde wens van het dorp vervuld.

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Na de coronaperiode vroeg Esch aan inwoners wat zij misten in het dorp. Dit leverde drie ideeën op: een weekmarkt, een repaircafé en het opknappen van de Kikkertuin. De eerste twee zijn al gerealiseerd en met de opening van de vernieuwde Kikkertuin is ook het laatste project afgerond.

De Kikkertuin heeft een flinke metamorfose ondergaan. Er zijn nieuwe banken geplaatst, wilgenteenhutten gebouwd en een stenencirkel aangelegd. Die cirkel maakt het mogelijk om bij goed weer buitenlessen te geven. De tuin ligt achter de Willibrordusschool en is voor iedereen toegankelijk. Kinderen kunnen hier midden in de natuur leren over planten en dieren, wat de lessen extra levendig maakt.

Symbolische opening

Een bijzonder moment tijdens de feestelijke opening was de symbolische handeling. Wethouder Désiré van Laarhoven knipte samen met de kinderen een versierde wilgentak door. Hiermee werd de vernieuwde Kikkertuin officieel in gebruik genomen. De wethouder benadrukte hoe belangrijk het is dat kinderen de natuur niet alleen leren kennen, maar ook beleven.

De vernieuwde Kikkertuin is het resultaat van samenwerking tussen verschillende organisaties en vrijwilligers. Onder andere Stichting LOESCH, Buurkracht, het Univé Buurtfonds en ARK Rewilding hebben bijgedragen aan het project. Hobbyclub Esch en vele vrijwilligers speelden ook een grote rol in de realisatie van deze groene ontmoetingsplek.

Met de opening van de Kikkertuin heeft Esch er een mooie plek bijgekregen. Een plek waar jong en oud de natuur kunnen ontdekken, leren en genieten.