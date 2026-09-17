Straatparkeren in Helmond stopt met speciale pas per 1 oktober

Vanaf 1 oktober kun je in Helmond niet meer parkeren op straat met de Gepast Parkeren pas. De paslezers werken via het oude 2G-netwerk, dat binnenkort niet meer wordt ondersteund door telecombedrijven. Dit betekent dat het systeem niet langer functioneert.

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De wijziging is het gevolg van een landelijke beslissing om het 2G-netwerk af te schaffen. Hierdoor werken de paslezers niet meer, wat het gebruik van de Gepast Parkeren pas onmogelijk maakt. Helmond en Stadsparkeren hebben geen invloed op deze verandering.

Contactloos betalen met een betaalpas blijft echter wel mogelijk bij de parkeerautomaten in Helmond. Daarnaast kunnen automobilisten gebruik blijven maken van parkeerapps, waaronder de Stadsparkeren app. Met deze apps kan een parkeeractie eenvoudig gestart en gestopt worden via een mobiele telefoon.

Alternatieven voor parkeren

De paslezers bevinden zich bij diverse parkeerautomaten in het centrum van Helmond. Voor parkeren in garages verandert er niets. Kentekenparkeren blijft beschikbaar, waarbij je automatisch in- en uit kunt rijden. Je kunt in Helmond voordeliger parkeren met de Stadsparkeren pas in garages zoals Boscotondo, Doorneind en Elzas. Ook op parkeerterreinen bij het Elkerliek Ziekenhuis en Hotel West-Ende zijn er kortingsmogelijkheden.

De gemeente adviseert automobilisten om hun Stadsparkeren pas te behouden voor gebruik in parkeergarages en bij loopdeuren. Voor meer informatie over de actuele kortingen en parkeermogelijkheden kun je terecht op de website van Stadsparkeren.

Wat te doen bij vragen

Heb je vragen over de veranderingen? Stadsparkeren biedt ondersteuning via een chatfunctie op hun website, per e-mail of telefonisch. Bezoek de website van Stadsparkeren of neem contact op met hun helpdesk voor hulp.