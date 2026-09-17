Ray van Tilburg University zoekt hulp voor nieuwe foodtruck

Ray Bahadoorsingh, de bekende uitbater van de Surinaamse foodtruck op Tilburg University, voert een inzamelingsactie voor een nieuwe wagen. Zijn oude truck, die al 32 jaar dienst doet, begint steeds meer mankementen te vertonen.

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De foodtruck van Ray Bahadoorsingh is een vaste waarde op de campus van Tilburg University. Al twaalf jaar voorziet hij studenten en medewerkers van maaltijden uit de Surinaamse en Aziatische keuken. Maar de toekomst van zijn onderneming is onzeker. Door slijtage en de leeftijd van de truck wordt het steeds lastiger om onderdelen te vinden en reparaties uit te voeren.

Om de kosten voor een nieuwe foodtruck te dekken, heeft Ray een inzamelingsactie opgezet. Hij hoopt hiermee 4500 euro op te halen, wat volgens hem een goed begin is. Tot nu toe is er al ruim 1000 euro gedoneerd door studenten, medewerkers en oud-studenten van de universiteit. Hoewel hij zich schaamt om hulp te vragen, is Ray dankbaar voor de steun.

Steun van internationale studenten

Ray’s gerechten zijn vooral geliefd bij internationale studenten en studenten met een biculturele achtergrond. Hij merkt dat de maaltijden van de universiteit niet altijd aansluiten bij hun cultuur, waardoor zijn foodtruck een populair alternatief is. Het eten en de persoonlijke aandacht die hij biedt, zorgen dagelijks voor lange rijen voor zijn truck.

Een van zijn vaste klanten, de Poolse student Jakub, noemt Ray’s eten "het beste wat Tilburg te bieden heeft". Hij benadrukt dat het wegvallen van Ray een groot gemis zou zijn voor de universiteit. Dat sentiment lijkt breed gedragen onder de campusgemeenschap.

Toekomst onzeker

Ray ziet de inzamelingsactie als een manier om zijn onderneming voort te zetten en daarmee de band met zijn klanten te behouden. "Ik vind het geweldig om op de campus te werken en mijn klanten blij te maken met een goed gevulde maaltijd," zegt hij. Of de actie voldoende zal opleveren, blijft voorlopig nog de vraag.