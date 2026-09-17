Willem II presenteert spelers opnieuw bij Lago Oisterwijk

Willem II heeft zijn jaarlijkse spelerspresentatie voor het derde jaar op rij gehouden bij Lago Oisterwijk. Zo’n 300 partners van de club genoten van een barbecue, een presentatie van de selectie en een avond in Willem II-sferen.

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De presentatie werd verzorgd door journalisten en Willem II-supporters Thomas Rijsman en Nordin Ghouddani. Zij haalden de spelers en staf in groepen naar het podium, waardoor de aanwezigen uitgebreid kennis konden maken met de selectie voor het nieuwe seizoen.

Om de sfeer compleet te maken, was de locatie aangekleed in Willem II-stijl. Er waren onder andere jeugdfoto’s van spelers te zien, waardoor het publiek een inkijkje kreeg in de weg die sommige spelers hebben afgelegd.

Vertrouwde samenwerking

Lago Oisterwijk is al drie jaar gastheer van de spelerspresentatie. De samenwerking tussen Willem II en het park van Landal Klein Oisterwijk gaat verder dan alleen dit evenement. Een aantal spelers en stafleden woont op het park en is goed bekend met het restaurant.

Na de presentatie was er volop tijd om onder het genot van een barbecue bij te praten en kennis te maken met de nieuwe gezichten in de selectie. Ondanks het regenachtige weer maakten de 300 aanwezigen er samen een geslaagde avond van.

Willem II kijkt terug op een succesvolle derde editie en bedankt Lago Oisterwijk voor de gastvrijheid.