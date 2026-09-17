Man (26) gewond bij schietpartij voor sportcomplex, verdachte spoorloos

Een 26-jarige man uit Tilburg is in de nacht van woensdag op donderdag gewond geraakt bij een schietpartij voor de ingang van Sportcomplex Het Noorderpark in Tilburg. De gewonde is door een familielid naar het ziekenhuis gebracht na de schietpartij. De politie is nog op zoek naar een verdachte.

De schietpartij gebeurde even na half drie 's nachts voor de ingang van Het Noorderpark, van amateurvoetbalvereniging Willem II en de naastgelegen postduivenvereniging.

Verdachte spoorloos

De 26-jarige man werd bij de schietpartij door een kogel geraakt. Hij is met spoed door een familielid naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog geen verdachte aangehouden en is op zoek naar getuigen en mensen met camerabeelden.

Agenten met kogelwerende vesten van meerdere politie-eenheden kwamen op de schietpartij af. De straat werd langere tijd afgesloten en er werd uitgebreid onderzoek gedaan. Op straat stonden vijf pionnen met waarschijnlijk kogelhulzen eronder.