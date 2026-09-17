Biografie Rat Verlegh gepresenteerd bij NAC

Voorafgaand aan de wedstrijd NAC tegen Jong FC Utrecht is vrijdag het boek ‘Het gelijk van Rat Verlegh’ gepresenteerd in De Parel in Breda.

Gevonden voor jou

De biografie is geschreven door Tie Schellekens en Kees van Hooijdonk, die zes jaar onderzoek deden naar het leven van Rat Verlegh. Het boek vertelt talloze verhalen over de legendarische NAC-speler, die naast zijn voetbaltalent ook bekend stond als bestuurder, journalist en voetbaldenker.

De presentatie vond plaats in De Parel, vlak naast het NAC-hoofdgebouw. Onder de aanwezigen waren prominente NAC-supporters en oud-spelers, waaronder Adrie Pelkmans. Hij was een pupil van Verlegh en herinnert zich hoe hij ooit door de trainer werd klaargestoomd voor een wedstrijd tegen Feyenoord. Pelkmans wist toen de sterspeler Coen Moulijn succesvol te neutraliseren.

Belangrijke bijdrage aan NAC

Tijdens het evenement werd Verlegh geroemd om zijn invloed op NAC en het Nederlandse voetbal. Hij gaf zijn nationale positie bij de KNVB op om zijn noodlijdende club te helpen, gedreven door pure liefde voor NAC. Ook werd hij geprezen voor zijn vooruitziende blik, waarmee hij volgens sprekers zijn tijd ver vooruit was.

De avond kreeg extra kleur door gastsprekers, zoals uitgever Vic van de Reijt en enkele redacteuren van het NAC-fanzine De Rat. Zij deelden hun herinneringen aan Verlegh, waaronder het moment in 1960 dat zijn overlijden een schokgolf door het stadion veroorzaakte.

Boeken uitgereikt

De presentatie werd afgesloten met de uitreiking van boeken aan verschillende betrokkenen, waaronder oud-spelers, journalisten en familieleden van Rat Verlegh. Volgens de auteurs was het schrijven van het boek een pittige klus, mede door hun verschillende benaderingen. Toch zijn ze trots op het eindresultaat.