Rucphen onderzoekt koopgedrag inwoners en bezoekers

De gemeente Rucphen start een onderzoek naar koopgedrag van inwoners en bezoekers. Het Koopstromenonderzoek Noord-Brabant 2026 brengt in beeld waar mensen boodschappen doen, winkelen en horeca bezoeken. Ook inwoners uit aangrenzende gebieden in Nederland en België worden betrokken.

Gevonden voor jou

Vanaf medio september voert de gemeente Rucphen samen met alle Noord-Brabantse gemeenten het Koopstromenonderzoek Noord-Brabant 2026 uit. Dit onderzoek richt zich op het koopgedrag en de waardering van winkelgebieden door inwoners en bezoekers. De resultaten moeten helpen bij het verbeteren van binnensteden, dorpscentra en het aanbod van winkels en horeca.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de bureaus Ipsos I&O en Movares. Naast de inwoners van Noord-Brabant worden ook bewoners van aangrenzende regio’s in Nederland en België gevraagd om hun koopgedrag te delen. Het vorige koopstromenonderzoek in de provincie vond plaats in 2021.

Vragenlijst in september

In september en oktober krijgen willekeurig geselecteerde huishoudens in de gemeente Rucphen een uitnodiging om deel te nemen. Zij vullen een online vragenlijst in, wat ongeveer vijftien minuten duurt. Inwoners die geen uitnodiging ontvangen, kunnen vanaf 15 september alsnog meedoen via een speciale website.

Alle deelnemers maken kans op één van de honderd cadeaukaarten ter waarde van 25 euro. De gemeente benadrukt dat de privacy van deelnemers volledig gewaarborgd blijft. Antwoorden worden vertrouwelijk verwerkt volgens de AVG-regels en zijn niet te herleiden naar individuele personen.

Belangrijke inzichten

De resultaten van het onderzoek moeten inzicht geven in hoe het koopgedrag zich sinds 2021 heeft ontwikkeld. Daarnaast kunnen de uitkomsten bijdragen aan het versterken van winkelgebieden en voorzieningen in de gemeente Rucphen en de rest van Noord-Brabant.

Meer informatie over het onderzoek is beschikbaar op de officiële website van Koopstromen. Hier staat ook een animatie die het onderzoek uitlegt.