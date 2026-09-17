20 betaalbare woningen op tennispark Reek

De gemeente Maashorst wil op het voormalige tennispark in Reek twintig betaalbare koopwoningen realiseren. Het gaat om woningen voor starters en senioren. Naar verwachting opent de inschrijving eind 2026, mits de gemeenteraad op 1 oktober akkoord gaat met de grondexploitatie.

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Het terrein van de voormalige tennisvereniging in Reek aan De Scheenen is vrijgekomen door de verplaatsing van de tennisvelden naar Sport en Spel Reek. De gemeente wil de locatie gebruiken voor de bouw van acht starterswoningen, zes seniorenwoningen en zes levensloopbestendige woningen. Deze woningen vallen allemaal in het goedkope en betaalbare segment.

De ontwikkeling gebeurt via een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Hierbij krijgen toekomstige bewoners de kans om samen het ontwerp van hun woonomgeving te bepalen. De gemeente verkoopt de bouwgrond en zorgt voor de inrichting van de openbare ruimte.

Belangrijke besluitvorming

Op 1 oktober besluit de gemeenteraad over de grondexploitatie. Bij een positief besluit start de inschrijving voor geïnteresseerde partijen naar verwachting eind dit jaar. De gemeente beoordeelt vervolgens de ingediende plannen en kiest een CPO-initiatief om het project verder uit te werken.

Volgens de gemeente is het plan tot stand gekomen in samenwerking met Stichting Dorpsontwikkeling Reek. Het speelt in op de behoefte aan betaalbare woningen voor starters en senioren in het dorp. Dit moet bijdragen aan de leefbaarheid en doorstroming op de woningmarkt.

Informatie voor omwonenden

Omwonenden en andere geïnteresseerden worden binnenkort uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Hier krijgen zij meer uitleg over de plannen en het verdere proces.