Handhavers Deurne dragen voortaan bodycams

De handhavers in Deurne zijn uitgerust met bodycams. Hiermee wil de gemeente agressie en geweld tegen deze medewerkers verminderen en hun veiligheid vergroten.

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Deurne heeft besloten om haar handhavers voortaan uit te rusten met een bodycam. Deze kleine camera wordt zichtbaar op het uniform gedragen en kan worden ingeschakeld tijdens situaties waarin een gesprek dreigt te escaleren. De beelden kunnen helpen bij het voorkomen van agressie en bieden ondersteuning bij het vaststellen van incidenten.

De handhavers in Deurne werken dagelijks in de openbare ruimte waar zij toezicht houden en bijdragen aan een veilige omgeving. Helaas worden zij steeds vaker geconfronteerd met agressie en geweld. Om hen beter te beschermen, zijn ze eerder al voorzien van portofoons, veiligheidsvesten en handboeien. De toevoeging van bodycams is de nieuwste maatregel om hun werk veiliger te maken.

Gebruik van bodycams

De bodycam wordt alleen ingeschakeld als de situatie daarom vraagt, bijvoorbeeld bij dreigende agressie of wanneer een handhaver zich onveilig voelt. Handhavers maken altijd duidelijk dat zij gaan filmen. Hiermee wordt geprobeerd het gedrag van betrokkenen te beïnvloeden, omdat mensen vaak anders reageren wanneer zij weten dat ze worden opgenomen.

De gemeente Deurne benadrukt dat privacy zorgvuldig wordt gewaarborgd. De beelden worden uitsluitend gebruikt als daar een duidelijke reden voor is en worden verwerkt volgens de geldende privacywetgeving. Het doel van de bodycams is om handhavers te ondersteunen en de veiligheid van zowel medewerkers als inwoners te vergroten.