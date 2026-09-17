Vijfvoudig Paralympisch deelnemer stopt ermee: 'Zoeken naar nieuwe Maikel'

Hij deed vijf keer mee aan de Paralympische Spelen, stond een tijd bovenaan de wereldranglijst en won alle Grand Slams. Maikel Scheffers (44) is een grootheid in het rolstoeltennis, maar hangt zijn racket aan de wilgen. De Bosschenaar blijft wel actief in de sport en gaat zich onder meer richten op talentontwikkeling. "We gaan kijken of er een nieuwe Maikel tevoorschijn komt."

Scheffers, die werd geboren met een open rug, begon op jonge leeftijd serieus met rolstoeltennis. De Bosschenaar haalde de absolute top en zag zijn sportieve dromen uitkomen. "Ik droomde er altijd van om de nummer 1 van de wereld te worden. Toen dat lukte, gaf dat een geweldig gevoel. Een ander hoogtepunt was de winst van Roland Garros in 2011, mijn eerste Grand Slam-titel in het enkelspel."

Scheffers won een jaar later ook de Australian Open. In het dubbelspel won hij alle vier de Grand Slams. Ook deed hij vijf keer mee aan de Paralympische Spelen, waar hij zowel in het enkel- als dubbelspel een bronzen medaille veroverde. "Ik ben megatrots op wat ik heb bereikt. De sport heeft me zoveel mooie dingen gebracht."

Na 35 jaar op topniveau te hebben gepresteerd, zit het erop voor de Bosschenaar. "Het is niet zomaar een beslissing, er ging een lang proces aan vooraf. Vorig jaar liep ik een elleboogblessure op die maar niet volledig herstelde. Ik ben niet iemand die voor 90 procent de tennisbaan op kan, daarvoor ben ik veel te competitief. De laatste tijd heb ik minder getraind, omdat mijn lichaam niet meer goed meewerkte. Laten we niet onder stoelen of banken steken dat ik inmiddels ook 44 jaar ben. Het is tijd voor de nieuwe generatie."