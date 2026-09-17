Bibliotheek West-Brabant zoekt vrijwilligers in Moerdijk

Bibliotheek West-Brabant is op zoek naar vrijwilligers in Fijnaart en Zevenbergen. Zij kunnen helpen bij computercursussen of taaloefengroepen, waarbij deelnemers worden begeleid in hun ontwikkeling.

Gevonden voor jou

De bibliotheek in Moerdijk heeft verschillende vacatures voor vrijwilligers. Het gaat om functies zoals begeleiding bij computercursussen en ondersteuning in taalgroepen. De inzet van de vrijwilligers is bedoeld om anderen te helpen met hun persoonlijke groei.

Een van de mogelijkheden is om te helpen bij de basiscomputercursus Klik & Tik. Vrijwilligers in deze rol begeleiden deelnemers bij het beter leren omgaan met digitale apparaten, zoals computers, tablets en smartphones. Deze cursus wordt gegeven in Fijnaart en Zevenbergen.

Taalvrijwilligers gezocht

Daarnaast zoekt de bibliotheek taalvrijwilligers voor Taaloefengroepen en het Taalcafé. Hier oefenen deelnemers de Nederlandse taal door spelletjes te spelen, nieuws te kijken, kranten te lezen en gesprekken te voeren. Ook deze functies zijn beschikbaar in Fijnaart en Zevenbergen.

Vrijwilligers in deze functies zijn geen docenten, maar coaches en motivators. Ze bieden ondersteuning bij het leerproces en krijgen zelf begeleiding en trainingen van Bibliotheek West-Brabant. Met slechts anderhalf uur inzet per week kunnen zij een groot verschil maken in iemands leven.

Meer informatie over de beschikbare functies is te vinden op de website van de bibliotheek.