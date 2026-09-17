Wijkschouw in Hoogeloon en Hapert richt zich op toegankelijkheid

In Hoogeloon en Hapert wordt op dinsdag 22 september een wijkschouw gehouden. De gemeente Bladel en Bladel Inclusief bekijken samen met inwoners en betrokken partijen hoe de buurt veiliger en toegankelijker kan worden. Daarbij wordt speciaal gelet op de leefbaarheid voor mensen met een beperking.

Gevonden voor jou

De wijkschouw begint in Hoogeloon en daarna wordt Hapert bezocht. Tijdens de rondgang wordt gekeken naar zaken zoals stoepen, oversteekplaatsen, groenvoorziening, verlichting en verkeerssituaties. Het doel is om de openbare ruimte voor iedereen goed en veilig te maken. Vooral mensen met een beperking, zoals rolstoelgebruikers of slechtzienden, ondervinden vaak hinder van obstakels.

Een stoep kan bijvoorbeeld onpraktisch zijn voor iemand met een rollator, terwijl laaghangende takken een probleem vormen voor slechtzienden. Ook een oversteekplaats kan uitdagend zijn. De gemeente Bladel en Bladel Inclusief willen deze zaken samen met de inwoners aanpakken en verbeteren.

Start in Hoogeloon

De wijkschouw begint in Hoogeloon. Vanaf 14.15 uur kunnen deelnemers terecht in Steunpunt Den Bogerd voor een kopje koffie of thee. Om 14.45 uur start de rondgang door het dorp, die ongeveer een uur zal duren. Daarna wordt de wijkschouw in Hapert voortgezet.

Afsluiting in Hapert

Om 16.00 uur begint de rondgang in Hapert bij de ingang van de MFA aan de oude Provincialeweg. Ook deze duurt ongeveer een uur. Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje.

De wijkschouw biedt inwoners de kans om hun ervaringen en suggesties te delen. Het is mogelijk om in beide dorpen mee te doen, maar aansluiten bij één locatie kan ook. De gemeente vraagt deelnemers zich vooraf aan te melden.