Conceptprogramma Erfgoed Alphen-Chaam klaar

De gemeente Alphen-Chaam heeft het conceptprogramma Erfgoed afgerond. Het plan ligt vanaf vandaag tot en met 15 oktober ter inzage. Inwoners kunnen meedenken over het behoud van waardevol erfgoed.

Gevonden voor jou

In Alphen-Chaam is de afgelopen twee jaar gewerkt aan het conceptprogramma Erfgoed. Dit gebeurde samen met monumenteigenaren, inwoners en deskundigen op het gebied van lokaal erfgoed. Het programma beschrijft hoe de gemeente het erfgoed wil bewaren, verduurzamen en een nieuwe bestemming geven.

Het behoud van erfgoed is volgens de gemeente belangrijk om het zichtbaar te maken en als onderdeel van de leefomgeving te behouden. Door verduurzaming en herbestemming moet erfgoed ook toekomstbestendig worden. Het programma is bedoeld om inwoners actief bij het erfgoed te betrekken.

Document ter inzage

Van 17 september tot en met 15 oktober kan het conceptprogramma worden ingezien bij de balie van het gemeentekantoor. Wie het programma digitaal wil bekijken, kan dit opvragen via een e-mail naar [email protected]. Reacties op het programma kunnen tot dezelfde datum worden ingediend.

Na de inzageperiode vraagt de gemeente de gemeenteraad om wensen en bedenkingen. Daarna neemt het college van burgemeester en wethouders een definitief besluit over het programma.