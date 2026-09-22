Nachtelijke afterparty op kamp in Gerwen met wereldberoemde gitarist Paulus

“Mensen komen hier soms trillend als een rietje het kamp op. Ze denken dan: daar wonen alleen maar criminelen, die mensen zijn hartstikke agressief, die mensen betalen geen belasting, daar moet je echt wegblijven.” Paulus Schäfer heeft alle vooroordelen over het woonwagenkamp al eens gehoord. Programmamaker Merlijn Passier gaat zelf kijken en brengt een nachtelijk bezoek aan het woonwagenkamp in Gerwen.

Jolien van de Griendt Geschreven door

Paulus is een wereldberoemde gypsy-jazzgitarist. Hij treedt op van Japan tot in de Verenigde Staten, soms samen met zijn neven van het Rosenberg Trio. Maar allemaal wonen ze nog steeds op de woonwagenkampen in Nuenen en Gerwen. En als Paulus na een concert thuiskomt, is de hele familie nog wakker voor de afterparty. Paulus is een van de nachtbrakers bij wie Merlijn langsgaat in het tweede seizoen van het programma Merlijn en de Nachtbrakers. Daarin onderzoekt hij wat er allemaal in onze provincie gebeurt als iedereen ligt te slapen.

‘s Nachts op het kamp

Merlijn, zelf geboren en getogen in Nuenen, vindt het toch wel spannend om midden in de nacht het kamp op te wandelen. “Ik kreeg vroeger te horen dat ik dat niet moest doen. Het is toch een andere wereld, waar je niet zomaar in komt. Met een eigen taal en cultuur.”

Paulus Schäfer tussen zijn familie op het kamp (foto: Cutjongens).

Paulus herkent het. “Als je naar een ander land gaat waar je de taal en cultuur niet kent, dan ben je ook afwachtend. Maar als je eenmaal de sfeer hebt geproefd, vind je het vaak geweldig.”

Merlijn en de Nachtbrakers Benieuwd hoe het er ‘s nachts aan toegaat op het kamp bij Paulus? Dat zie je in aflevering 4 van Merlijn en de Nachtbrakers op Brabant+. In deze aflevering mag Merlijn een dienst meedraaien met een ‘knettergekke’ bloemenhandelaar (zijn woorden), die om 4 uur ‘s nachts begint om op tijd klaar te zijn voor de bloemenveiling.

Elke zomer organiseert Paulus daarom muzikale jamsessies in Gerwen. “Mensen vinden het soms spannend als ze hier aankomen. Maar dan zeggen we: ‘Gaat u zitten, wilt u een broodje spek? Komt u genieten van de muziek?’ Die mensen maken hier dan iets mee, dat vergeten ze nooit meer.” Gevoelige snaar

Als Paulus speelt, wordt er regelmatig een traantje gelaten. “Onze opa’s en oma’s hebben de oorlog meegemaakt. Dat hoor je terug in onze muziek”, aldus Paulus. “Maar daar praat ik liever niet over. Wat er op de concentratiekampen met onze mensen is gebeurd, dat is zo beestelijk. Als je daarover gaat nadenken, dan heb je nergens meer zin in.”

Het kamp waar Paulus Schäfer woont (foto: Cutjongens).

Maar deze nacht is de stemming vrolijk. Als Merlijn met Paulus mee naar huis mag na een optreden, zit de hele familie hem al op te wachten in de serre voor de wagen. En na een hele avond optreden, is Paulus nog niet klaar: op de afterparty speelt hij gewoon nog even door. Zijn dochter zingt een nummer mee en ook zijn vader van 91 komt na middernacht nog even langs. “Familie is alles voor ons. We weten alles van elkaar en kunnen niet zonder elkaar”, zegt Paulus.