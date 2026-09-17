Tilburg University: AI maakt ons minder creatief

Onderzoek van Tilburg University toont aan dat kunstmatige intelligentie (AI) zorgt voor minder diversiteit in creatieve uitingen. Universitair docent Alwin de Rooij waarschuwt voor de homogeniserende werking van AI-technologie en de maatschappelijke gevolgen.

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Kunstmatige intelligentie (AI) lijkt de creativiteit van mensen te beperken, blijkt uit onderzoek van Tilburg University. Samen met Michael Mose Biskjaer van Aarhus University analyseerde Alwin de Rooij studies over de interactie tussen mens en computer. Sinds de introductie van chatbots in 2022 is duidelijk dat AI vaak zorgt voor herhaling en eenheidsworst.

De homogenisering door AI heeft volgens De Rooij te maken met de schaal waarop de technologie wordt gebruikt. Miljoenen mensen passen dezelfde software toe op vergelijkbare manieren, wat leidt tot minder variatie. Hoewel AI voordelen biedt, zoals het verbeteren van creatieve processen voor minder getrainde gebruikers, kan het tegelijkertijd ook baanbrekende ideeën blokkeren.

Voordelen en nadelen

AI helpt gebruikers om zwakke ideeën al vroeg uit te filteren, maar dat gaat soms ten koste van innovatieve concepten. Volgens De Rooij is nog onvoldoende duidelijk wat AI-modellen precies doen met excellente ideeën. Dit vraagt om vervolgonderzoek, omdat de impact op creativiteit en samenleving groot kan zijn.

Studenten van Tilburg University laten zien dat het gebruik van AI niet altijd noodzakelijk is. Sommigen vermijden de technologie bewust om hun eigenheid en diversiteit te bewaren. Andere gebruikers proberen juist inspiratie te halen uit patronen die AI kan bieden, bijvoorbeeld bij het maken van kunst.

Schaal en samenleving

De grootschalige toepassing van AI heeft op maatschappelijk niveau gevolgen, stelt De Rooij. Het leidt tot minder diversiteit en homogeniteit in ideeën, wat culturele en sociale implicaties kan hebben. Het onderzoek van Tilburg University is een eerste stap om deze veranderingen beter te begrijpen.

De Rooij benadrukt dat het aanpassen van AI-modellen voor meer diversiteit in de resultaten tot nu toe lastig is. Experimenten met parameters zoals willekeurigheid in tekstoutput leiden vaak tot incoherente resultaten, in plaats van originele en betekenisvolle creaties.

De komende jaren zal vervolgonderzoek nodig zijn om de impact van AI op creativiteit en samenleving verder te onderzoeken. Tilburg University blijft zich inzetten om deze ontwikkelingen kritisch te volgen en te analyseren.