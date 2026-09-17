Groene Pluim voor BOM Engineering in Oud Gastel

BOM Engineering uit Oud Gastel heeft de Groene Pluim ontvangen. Het bedrijf is de derde in de gemeente Halderberge die deze onderscheiding krijgt voor duurzaam ondernemen. De prijs werd gisteren uitgereikt door wethouder Pepijn van Aken. BOM Engineering zet in op slimme techniek en hergebruik om productieprocessen te verduurzamen.

Gevonden voor jou

BOM Engineering, gevestigd in Oud Gastel, is beloond met de Groene Pluim. Deze onderscheiding is bedoeld voor bedrijven die voorop lopen in duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het bedrijf, dat in 1993 begon als familiebedrijf, is inmiddels uitgegroeid tot een technische partner met ongeveer 120 medewerkers.

Duurzaamheid speelt een grote rol in de bedrijfsvoering van BOM Engineering. Zo helpt het bedrijf klanten om efficiënter en duurzamer te produceren met innovatieve technieken zoals automatisering en duurzame ontwerpen. Daarnaast zet het in op hergebruik van materialen, het beperken van afvalstromen en digitaal werken.

Slimme oplossingen

Naast het ondersteunen van klanten werkt BOM Engineering ook aan verduurzaming binnen het eigen bedrijf. Op het pand liggen 800 zonnepanelen en er wordt gekeken naar mogelijkheden voor energieopslag. Door gebruik te maken van 3D-scanning en virtual reality beperkt het bedrijf bovendien reisbewegingen. Ook investeert BOM in jong technisch talent via stages en de eigen BOM Academy.

Verbonden met Halderberge

Het bedrijf heeft sterke banden met de regio Halderberge. Zo werkt het samen met lokale klanten, partners en scholen en ondersteunt het goede doelen en lokale initiatieven. Medewerkers spelen hierbij een actieve rol door mee te beslissen over welke organisaties steun ontvangen.

De Groene Pluim is een landelijke erkenning voor bedrijven die verduurzamen en anderen inspireren dit ook te doen. Ondernemers worden genomineerd en beoordeeld via een onafhankelijke audit. De onderscheiding zet bedrijven in de schijnwerpers, zodat zij een voorbeeld kunnen zijn voor anderen.