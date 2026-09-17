Senioren in Heeze-Leende praten over ouder worden

Senioren in Heeze-Leende praten tijdens bijeenkomsten over ouder worden en de toekomst. De werkgroep Senioren Zelf aan zet organiseert vier bijeenkomsten, waarvan de eerste al goed bezocht zijn. Onderwerpen zoals wonen, zorg en sociale contacten komen aan bod.

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De werkgroep Senioren Zelf aan zet, waarin lokale seniorenorganisaties samenwerken, heeft al drie succesvolle bijeenkomsten gehouden in Heeze, Leende en Sterksel. Deze bijeenkomsten trokken gezamenlijk meer dan vierhonderd deelnemers, wat aangeeft dat de thema's rondom ouder worden leven onder de inwoners.

Tijdens de eerste bijeenkomst lag de nadruk op bewustwording. Senioren werden gestimuleerd om na te denken over hoe zij de regie over hun eigen leven kunnen behouden. Een medewerkster van Senioren Brabant-Zeeland gaf inzicht in de vergrijzing in de regio Zuidoost-Brabant, die hoger ligt dan het landelijke gemiddelde. Ook kwam de woonsituatie van senioren aan bod: veel ouderen in Heeze-Leende wonen in een koopwoning.

Belangrijke uitdagingen

Daarnaast werd gesproken over de groeiende zorgkloof. Het aantal zorgverleners daalt, terwijl steeds meer mensen zorg nodig hebben. Thema's zoals dementie en eenzaamheid onder ouderen werden ook besproken. Het doel is om senioren bewust te maken van het belang van een goede voorbereiding op wonen, gezondheid, zorg en sociale contacten.

De werkgroep benadrukt dat senioren zelf stappen moeten zetten om deze uitdagingen aan te pakken. Door vooruit te kijken en samen keuzes te maken, kunnen zij invloed houden op hun eigen toekomst. De volgende bijeenkomsten gaan dieper in op thema's als wonen, zorg en welzijn.

Volgende bijeenkomst over wonen

De tweede bijeenkomst richt zich volledig op wonen. Onderwerpen zoals de resultaten van een woonenquête, verschillende woonvormen en de keuze tussen huren of kopen worden besproken. Ook komt het moment van verhuizen aan bod en waarom het belangrijk is om hier tijdig over na te denken.

De bijeenkomsten vinden plaats op drie data en locaties: dinsdag 6 oktober in ’t Perron in Heeze, donderdag 8 oktober in De Schammert in Leende en donderdag 15 oktober in Valentijn in Sterksel. De bijeenkomsten beginnen ’s middags of ’s avonds, afhankelijk van de locatie. Aanmelden is verplicht en moet uiterlijk twee dagen van tevoren.