Brandweer Rucphen viert jubileum tijdens Veiligheidsdag

Op zaterdag 24 oktober viert Brandweer Rucphen haar 85-jarig bestaan tijdens de Veiligheidsdag. Het evenement vindt plaats bij de brandweerkazerne en draait om leren en beleven. Van tien uur tot vier uur kun je kennismaken met hulpdiensten en tips krijgen over veiligheid.

Gevonden voor jou

De Veiligheidsdag in Rucphen biedt een unieke kans om de wereld van veiligheid van dichtbij te ontdekken. Gemeente Rucphen organiseert het evenement samen met verschillende veiligheidsdiensten. Het vindt plaats bij de brandweerkazerne en is geschikt voor jong en oud.

Bezoekers kunnen bijzondere voertuigen van de hulpdiensten bekijken en demonstraties bijwonen. Daarnaast delen de aanwezige diensten tips over hoe je zelf bijdraagt aan een veilige omgeving. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen en meer te leren over preventie.

Jubileum Brandweer Rucphen

Het evenement krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje, omdat Brandweer Rucphen haar 85-jarig bestaan viert. Dit maakt de Veiligheidsdag niet alleen leerzaam, maar ook een moment om stil te staan bij het werk van de brandweer in de regio.

De Veiligheidsdag vindt plaats op zaterdag 24 oktober 2026 van tien uur 's ochtends tot vier uur 's middags bij de brandweerkazerne in Rucphen.