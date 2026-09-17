Heusden regelt isolatie en subsidie

De gemeente Heusden biedt een isolatieactie waarbij bewoners direct profiteren van subsidie. Ze hoeven zelf geen aanvraag te doen, dat wordt geregeld door het isolatiebedrijf.

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Woningbezitters in Heusden kunnen hun huis isoleren met gemak en korting via een speciale actie van de gemeente. Samen met het Regionaal Energieloket is een regeling opgezet waarbij het subsidiebedrag direct van de offerte wordt afgetrokken.

In plaats van zelf een subsidieaanvraag te doen of kosten voor te schieten, neemt het isolatiebedrijf dit werk uit handen. Dit maakt het proces eenvoudiger en toegankelijker voor bewoners die hun woning willen verduurzamen.

Zelf een specialist kiezen

De actie biedt de mogelijkheid om een vakspecialist te kiezen uit een lijst van aangesloten bedrijven. Zo is er voor elke woning een geschikte oplossing met deskundige begeleiding. De gemeente hoopt hiermee het isoleren aantrekkelijker te maken.

Met deze aanpak hoeven inwoners zich geen zorgen te maken over ingewikkeld papierwerk of langdurige procedures. Het doel is om meer huizen in Heusden energiezuinig te maken en tegelijkertijd bewoners te ontzorgen.