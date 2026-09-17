Isolatie Informatiemarkt in Voorste Venne op 6 oktober

Op dinsdag 6 oktober 2026 kun je in de Voorste Venne in Drunen gratis advies krijgen over woningisolatie. Tijdens de Isolatie Informatiemarkt beantwoorden vakspecialisten vragen en wordt uitleg gegeven over subsidies en isolatiemaatregelen.

Gevonden voor jou

De informatiemarkt in Drunen is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over het isoleren van zijn woning. Bezoekers kunnen persoonlijk advies krijgen van deskundigen en kennismaken met de isolatieactie ‘Zorgeloos Isoleren’. De beurs is tussen zeven uur en negen uur ’s avonds vrij toegankelijk.

Er zijn verschillende vakspecialisten aanwezig, waaronder bedrijven uit Brabant zoals Isolatietechniek Brabant en Martin Glas Heesch. Zij geven vrijblijvend advies over isolatiemogelijkheden die geschikt zijn voor jouw huis. Ook is er een kraampje van de gemeente, waar uitleg wordt gegeven over subsidies die beschikbaar zijn.

Persoonlijk advies

Bezoekers kunnen hun vragen stellen aan de vakspecialisten en ontdekken welke isolatiemaatregelen het beste passen bij hun woning. Of je nu nog in de oriënterende fase zit of al concrete plannen hebt, iedereen is welkom.

Bij de isolatieactie ‘Zorgeloos Isoleren’ zijn naast Brabantse bedrijven ook landelijke spelers betrokken, zoals Isolatie.com en Vink Isolatie Culemborg. De actie moet woningbezitters helpen om isoleren makkelijker en toegankelijker te maken.

Aanmelden voor de informatiemarkt is niet nodig. Je kunt op dinsdag 6 oktober tussen zeven uur en negen uur ’s avonds gewoon binnenlopen in de Voorste Venne.