Vergadering Ruimtelijke Kwaliteit Steenbergen 23 september

Op woensdag 23 september vergadert de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in Steenbergen. Tijdens de bijeenkomst worden bouw- en restauratieplannen besproken, waaronder een rijksmonument en bedrijfsunits.

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De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis van Steenbergen, Buiten de Veste 1, en begint om half twee 's middags.

Op de agenda staan verschillende plannen, waaronder de bouw van vier vrijstaande woningen in Steenbergen. Deze woningen zijn gepland op kavels aan de Courtine.

Daarnaast wordt een restauratieproject besproken. Het gaat om een molen die een rijksmonument is en gelegen is aan Rijksweg 51 in De Heen.

Bedrijfsunits en woningen

Ook staat de bouw van twintig geschakelde bedrijfsunits op de agenda. Deze units moeten verrijzen aan de Olmendreef in Steenbergen.

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt tijdens de vergadering of de plannen voldoen aan de welstandseisen van de gemeente.